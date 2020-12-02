02 Aralık 2020, Çarşamba

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Michael Schumacher'in oğlu Formula 1'de mücadele edecek

Schumacher'in oğlu gelecek yıl Formula 1'de!
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

Formula 1'in efsane isimlerinden 'in oğlu , gelecek yıldan itibaren Haas F1 Takımı'nın pilotluğunu yapacak.

Rus sürücü Nikita Mazepin'in takım arkadaşının, 21 yaşındaki Alman pilot olacağı duyuruldu.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 2018 Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan, bu yıl da Formula 2 Dünya Şampiyonası'nı lider götüren Schumacher ile 2021'de başlayacak uzun süreli sözleşme imzalandı.

Formula 1'de 7 kez şampiyonluk yaşayan , 29 Aralık 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönmüştü. Vücudunun büyük bölümü felç kalan 51 yaşındaki Schumacher'in rehabilitasyon süreci, 2014'ün eylül ayından itibaren 'deki evinde devam ediyor.

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