02 Aralık 2020, Çarşamba

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TJK'dan açıklama geldi! Hafta sonunda adres e-Bayi

TJK'dan açıklama geldi! Hafta sonunda adres e-Bayi
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

Hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Futbol gibi At Yarışları’nın düzenlenmesine de engel olmayacak. Yarışseverler oyunlarını e bayi üzerinden oynayacak.

Futbol ve basketbol maçları oynanırken; at yarışları da hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasında hız kesmeyecek.

Merak edilen ise bu kısıtlamada yarışseverlerin nasıl bahislere iştirak edeceğiydi.

Bu soru da Türkiye Jokey Kulübü'nün () resmî sitesinden yaptığı açıklama ile cevap buldu.

İşte, '5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar yarışlarına müşterek bahis kabulü hakkında' başlığı altında yapılan o açıklama;

"Ülkemiz genelinde 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günleri uygulanacak olan tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, yarış programının aynen uygulanacağı ilgili yarış günlerinde (5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar) yarışlara sadece TJK e-Bayi üzerinden bahis oynanabilecektir.
Belirtilen tarihlerdeki yarışlara 4 Aralık Cuma günü sabit bayilerden de bahis kabul edilecektir."

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