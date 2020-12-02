02 Aralık 2020, Çarşamba

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Lewis Hamilton'ın yerine George Russell yarışacak!

Hamilton'ın yerine yarışacak isim belli oldu
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

Mercedes'in Britanyalı pilotu , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Bunun üzerine açıklama yapan Mercedes takımı, Hamilton'un yerine George Russell'ın yarışacağını açıkladı.

Formula 1'de 7. şampiyonluğunu Türkiye 'de ilan eden 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Efsane pilot 'in rekorunu egale eden Mercedes pilotu, Bahreyn'de düzenlenecek olan Sakhir Grand Prix'de hastalığı nedeniyle yarışamayacak. Mercedes-AMG resmi hesabından yapılan açıklamada, Hamilton'ın yerine George Russel'ın yarışacağı duyuruldu.

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