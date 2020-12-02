Lewis Hamilton'ın yerine George Russell yarışacak!

Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Bunun üzerine açıklama yapan Mercedes takımı, Hamilton'un yerine George Russell'ın yarışacağını açıkladı.

Formula 1'de 7. şampiyonluğunu Türkiye Grand Prix'de ilan eden Lewis Hamilton'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Efsane pilot Michael Schumacher'in rekorunu egale eden Mercedes pilotu, Bahreyn'de düzenlenecek olan Sakhir Grand Prix'de hastalığı nedeniyle yarışamayacak. Mercedes-AMG resmi hesabından yapılan açıklamada, Hamilton'ın yerine George Russel'ın yarışacağı duyuruldu.

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