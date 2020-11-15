Son dakika haberi: Formula 1'de bayrak sürprizi!

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan İstanbul Grand Prix'sini kazanarak 7. şampiyonluğunu elde eden ve Ferrari'nin efsane pilotu Michael Schumacher'in rekoruna ortak olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, zaferin ardından konuştu. İngiliz pilot, "Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın." dedi.