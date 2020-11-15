15 Kasım 2020, Pazar

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Son dakika haberi: Formula 1'de bayrak sürprizi!

Formula 1'de bayrak sürprizi!
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

Son dakika haberi... 1'de sezonun 14. yarışını olan İstanbul Prix'sinde zafere ulaşan , 7. şampiyonluğuna ulaştı. Yarış sonrası kupalarını almaya doğru podyuma gelen pilotların bayraklarında hata yapıldı.

1 Dünya Şampiyonası'nun 14. ayağı İstanbul'da oldu. Yağmurlu havanın damga vurduğu pistten zaferle çıkan Büyük Britanyalı pilot oldu.

BAYRAK HATASI YAPILDI
Podyumda Britanyalı Hamilton ortada dururken, solda Alman pilot Vettel ve sağda Meksikalı pilot Perez vardı.

Britanya bayrağı Hamilton'un üzerinde dururken Vettel'in üstünde Meksika, Perez'in üstünde Alman bayrağı vardı.

ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ
Öte yandan bu durumun fark edilmesinin ardından bayraklar, doğru pilotların üzerine getirildi.



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