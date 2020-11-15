15 Kasım 2020, Pazar

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Lewis Hamilton'dan 7. şampiyonluk! Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu

Hamilton Schumacher'in rekoruna ortak oldu
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

Formula 1 'sinde zafere ulaşarak 7. şampiyonluğunu ilan eden Mercedes pilotu , Ferrari'nin efsane pilotu 'in rekoruna ortak oldu.

'ta düzenlenen müsabakada birinci olan Hamilton, sürücüler klasmanında ikincilikte yer alan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde bitime 3 etap kala şampiyonluğu garantiledi.

Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşarak kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazandı.

Böylece Hamilton, Alman 'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.

Son dakika: Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde kazanan Lewis Hamilton! Michael Schumacher'in rekorunu egale etti



Kaynak: AA
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