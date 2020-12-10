10 Aralık 2020, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Dev festivalle 2020'ye veda

Dev festivalle 2020'ye veda
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.12.2020

2020 yılını dev isimlerin katılacağı ve herkesin evinden takip edebileceği Spor İstanbul’a yakışan dinamik ve enerji dolu bir festivalle kapatıyoruz. Dijital platformlar için hazırladığımız 4 gün boyunca devam edecek “ gençlik ve eğlence” festivalinde yok yok.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle alışkanlıklarımızdan uzak, sosyal yaşantımızı kısıtlamak durumunda olduğumuz bir yılı geride bırakıyoruz.

Hareket alanımızın daraldığı, pandemi tedbirlerinin ön planda olduğu 2020'yi enerjisi yüksek bir festivalle kapatarak tüm vatandaşlarımızın yeni yıla sağlam bir motivasyonla girmesini amaçlıyoruz.

İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali

Spor İstanbul'un dijital ortamlar için hazırladığı online festivalde 17-18-19-20 Aralık tarihlerinde 4 gün boyunca canlı konserler ve turnuva finalleri gerçekleştirilecek. Festivalde; mini konserlerin, sportif rekabetin, sohbetlerin ve ödüllerin tadına doyum olmayacak.

Mini konserler

Her akşam Spor İstanbul sosyal medya hesaplarından 30'ar dakikalık canlı konser yayınları yapılacak. Festivalde; ünlü sanatçılar en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.

Yıldızlar geçidi

4 gün boyunca devam edecek dev festivalde, dijital dünyanın sevilen isimleri de yer alacak. Birçok isim canlı yayınlarda birbirinden farklı konseptlerle gençlerle buluşacak.

Rekabetçi Turnuvalar

Espor dünyasındaki en keyifli oyunların turnuva finalleri 4 gün boyunca heyecanı ve rekabeti üst düzeye çıkaracak. Kazananlar ödüllerin sahibi olacak. 25 bin oyuncunun katılacağı dev turnuvalar, Türkiye'nin en büyük topluluk turnuvalarından biri olarak kayıtlara geçecek.

75bin TL değerinde ödül

Turnuvaya katılacak oyunculara toplamda 75bin TL değerinde ödül dağıtılacak.

Tüm Türkiye bu festivalde buluşacak!

Twitch ve YouTube'un en sevilen içerik üreticileri, bu festivalin coşkusunu tüm Türkiye'ye yansıtacak. İçerik üreticileri ve ünlüler birbirinden farklı konseptlerle festival heyecanını herkese ulaştıracak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Mick Schumacher F2'de şampiyonluğunu ilan etti Mick Schumacher F2'de şampiyonluğunu ilan etti
TJK'nın aygırı bir ilke imza attı! Daredevil ABD'ye gitti TJK'nın aygırı bir ilke imza attı! Daredevil ABD'ye gitti
TJK'dan açıklama geldi! Hafta sonunda adres e-Bayi TJK'dan açıklama geldi! Hafta sonunda adres e-Bayi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör