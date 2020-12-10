Dev festivalle 2020'ye veda

2020 yılını dev isimlerin katılacağı ve herkesin evinden takip edebileceği Spor İstanbul’a yakışan dinamik ve enerji dolu bir festivalle kapatıyoruz. Dijital platformlar için hazırladığımız 4 gün boyunca devam edecek “ gençlik ve eğlence” festivalinde yok yok.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle alışkanlıklarımızdan uzak, sosyal yaşantımızı kısıtlamak durumunda olduğumuz bir yılı geride bırakıyoruz.

Hareket alanımızın daraldığı, pandemi tedbirlerinin ön planda olduğu 2020'yi enerjisi yüksek bir festivalle kapatarak tüm vatandaşlarımızın yeni yıla sağlam bir motivasyonla girmesini amaçlıyoruz.

İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali

Spor İstanbul'un dijital ortamlar için hazırladığı online festivalde 17-18-19-20 Aralık tarihlerinde 4 gün boyunca canlı konserler ve espor turnuva finalleri gerçekleştirilecek. Festivalde; mini konserlerin, sportif rekabetin, sohbetlerin ve ödüllerin tadına doyum olmayacak.

Mini konserler

Her akşam Spor İstanbul sosyal medya hesaplarından 30'ar dakikalık canlı konser yayınları yapılacak. Festivalde; ünlü sanatçılar en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.

Yıldızlar geçidi

4 gün boyunca devam edecek dev festivalde, dijital dünyanın sevilen isimleri de yer alacak. Birçok isim canlı yayınlarda birbirinden farklı konseptlerle gençlerle buluşacak.

Rekabetçi Turnuvalar

Espor dünyasındaki en keyifli oyunların turnuva finalleri 4 gün boyunca heyecanı ve rekabeti üst düzeye çıkaracak. Kazananlar ödüllerin sahibi olacak. 25 bin oyuncunun katılacağı dev turnuvalar, Türkiye'nin en büyük topluluk turnuvalarından biri olarak kayıtlara geçecek.

75bin TL değerinde ödül

Turnuvaya katılacak oyunculara toplamda 75bin TL değerinde ödül dağıtılacak.

Tüm Türkiye bu festivalde buluşacak!

Twitch ve YouTube'un en sevilen içerik üreticileri, bu festivalin coşkusunu tüm Türkiye'ye yansıtacak. İçerik üreticileri ve ünlüler birbirinden farklı konseptlerle festival heyecanını herkese ulaştıracak.

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