09 Kasım 2020, Pazartesi

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Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye mesaj! "Geri dönmek harika"

Hamilton'dan Türkiye'ye mesaj! Geri dönmek harika
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Giriş Tarihi: 09.11.2020

Formula 1'de Mercedes'in pilotu , 'ine dair açıklamalarda bulundu. pilot, "Geri dönüyor olmak harika" ifadelerini kullandı.

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu , 'sinde yeniden yarışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Mercedes'in Twitter hesabından paylaşılan video mesajına, "Merhaba Türkiye" diyerek başlayan Hamilton, "Umarım hepiniz iyisinizdir. Türkiye'deki tüm Mercedes fanları, umarım kendinize iyi bakıyor ve Türkiye Grand Prix'sini heyecanla bekliyorsunuzdur. Bu kadar uzun bir aradan sonra geri dönüyor olmak harika." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Formula 1 takipçilerinin uzun süredir yarışların geri dönmesini beklediğini kaydeden Büyük Britanyalı sürücü, "Emin olun gözlerimiz tribünlerde sizi arayacak ama yarışı televizyondan takip edip bize evlerinizden destek olacağınızı çok iyi biliyorum. Kendinize iyi bakın ve güvende kalın." yorumunu yaptı.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım'da 'ta yapılacak.

Formula 1'de rekor şampiyonluk! haberin devamı

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