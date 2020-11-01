Son dakika: Formula 1'de Mercedes 2020 şampiyonu oldu

Formula 1'de Mercedes, 2020 şampiyonu oldu. Üst üste 7. zaferini elde eden takım, bu alanda da zirveye yükseldi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazanırken, Mercedes takımı üst üste 7. şampiyonluğunu elde etti.

Portekiz GP'sinde galip gelmesinin ardından en çok yarış kazanan pilot rekorunu kıran Hamilton, aldığı galibiyet ile rekorunu geliştirdi ve 93'e yükseltti.

Yarışa ilk sırada başlayan Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, ikinci sırada yer aldı. Renault sürücüsü Daniel Ricciardio ise yarışı 3. sırada bitirdi.

MERCEDES ÜST ÜSTE 7. KEZ ŞAMPİYON!



Mercedes Formula 1 takımı, markalar klasmanında üst üste 7. şampiyonluğuna ulaştı. Böylece Alman takımı, markalar klasmanında en çok şampiyon olan Formula 1 takımı oldu.

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