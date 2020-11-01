01 Kasım 2020, Pazar

DİĞER SPORLAR

Son dakika: Formula 1'de Mercedes 2020 şampiyonu oldu

Formula 1'de rekor şampiyonluk!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

1'de , oldu. Üst üste 7. zaferini elde eden takım, bu alanda da zirveye yükseldi.

1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazanırken, takımı üst üste 7. şampiyonluğunu elde etti.

Portekiz GP'sinde galip gelmesinin ardından en çok yarış kazanan pilot rekorunu kıran Hamilton, aldığı galibiyet ile rekorunu geliştirdi ve 93'e yükseltti.

Yarışa ilk sırada başlayan Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, ikinci sırada yer aldı. Renault sürücüsü Daniel Ricciardio ise yarışı 3. sırada bitirdi.

MERCEDES ÜST ÜSTE 7. KEZ ŞAMPİYON!

Mercedes Formula 1 takımı, markalar klasmanında üst üste 7. şampiyonluğuna ulaştı. Böylece Alman takımı, markalar klasmanında en çok şampiyon olan Formula 1 takımı oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Khabib'den Macron'a sert tepki! Yaratık Khabib'den Macron'a sert tepki! "Yaratık"
İzmir'deki voleybol maçları ertelendi İzmir'deki voleybol maçları ertelendi
Atçıların ikramiyelerine zam geliyor! Serdal Adalı açıkladı Atçıların ikramiyelerine zam geliyor! Serdal Adalı açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör