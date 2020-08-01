01 Ağustos 2020, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Büyük Britanya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Büyük Britanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.08.2020

Formula 1'de Grand Prix'sinde oynanacak sezonun dördüncü yarışında Mercedes takımının pilotu ilk sırada başlayacak.

'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Hamilton, 1.24.303'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Hamilton, kariyerinde 91'inci kez pole pozisyonu kazanma başarısı gösterdi.

Fin pilot Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 0.3 saniye gerisinde ikinciliği elde etti. ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 1.0 saniye ardından yarışa üçüncü sırada başlama hakkı kazandı.

Mart ayında 'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Gözler Gazi Koşusu adaylarının yarışlarında! Atlar koşacak nefesler kesilecek Gözler Gazi Koşusu adaylarının yarışlarında! Atlar koşacak nefesler kesilecek
Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları! Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları!
Erman Toroğlu'dan flaş Fenerbahçe yorumu! Erman Toroğlu'dan flaş Fenerbahçe yorumu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör