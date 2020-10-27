27 Ekim 2020, Salı

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Emre Sakçı'dan 2 birincilik daha

Emre Sakçı'dan 2 birincilik daha
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 4. ayağındaki erkekler kurbağalama ve 50 metre kurbağalama skins yarışlarını birincilikle tamamladı.

'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda dün 50 metre kurbağalamada birincilik elde eden 22 yaşındaki yüzücü, aynı disiplindeki yarışmasını da ilk sırada bitirdi. Emre, 57.17 saniyelik derecesiyle Alman Marco Koch'un 0.09 saniye önünde podyumun zirvesine çıktı.

, eleme usulü yapılan 50 metre kurbağalama skins yarışlarında da ilk sırayı aldı. Emre, 25.73'lük derecesiyle finalde yarıştığı ABD'li Caeleb Dressel'a 0.47 saniye fark attı.

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