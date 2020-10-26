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Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru

Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

ve milli takımın olimpik yüzücüsü , ’de 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle yarışı birinci bitirerek 50 metre kurbağalama kısa kulvar rekorunu kırdı.

'ın başkenti Budapeşte'de devam eden 'de mücadele eden Kulübü olimpik sporcusu , 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle yarışı birinci tamamdı. Başarılı sporcu aynı zamanda 50 metre kurbağalama kısa kulvar rekorunu da kırdı. Sakçı bu derecesiyle, bu klasmanda tarihin en hızlı üçüncü yüzücüsü olurken, tarihin en iyi altıncı derecesini yaptı.



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