27 Ekim 2020, Salı

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Eczacıbaşı VitrA 2-3 VakıfBank | MAÇ SONUCU

Voleybol derbisinde kazanan VakıfBank
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

Misli.com 'nin 12'nci haftasındaki dev maçta , deplasmanda 'yı 3-2 mağlup etti.

, Misli.com 'nin 12'nci haftasında voleybolun ''su olarak kabul edilen karşılaşmada 'yı deplasmanda 2-0 geriden gelerek 25-17, 25-17, 23-25, 19-25 ve 14-16'lık setlerle 3-2 mağlup etti ve ligde 10'da 10 yaparak liderliğe yükseldi. Ligde iki maçı eksik olan sarı-siyahlılar, 13'üncü haftada VakıfBank Spor Sarayı'nda 30 Ekim Cuma günü 'ni konuk edecek.

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Gül

ECZACIBAŞI VİTRA: Elif 9, Hande 7, Ogbogu 11, Boskovic 26, Thompson 11, Beyza 2, Simge (L), Yasemin 4, Fatma

VAKIFBANK: Gabi 10, Kübra 3, Maja 1, Meliha 5, Zehra 10, Haak 22, Ayça (L), Michelle 10, Cansu 1, Melis 5, Gözde 1, Tuğba

SETLER: 25-17, 25-17, 13-25, 19-25, 14-16

SÜRE: 130 dakika (28', 26', 29', 27', 20')


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