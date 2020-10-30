30 Ekim 2020, Cuma

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Atçıların ikramiyelerine zam geliyor! Serdal Adalı açıkladı

Atçıların ikramiyelerine zam geliyor! Serdal Adalı açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 30.10.2020

(), at yarışı ikramiyelerinde yapılması planlanan iyileştirmenin 1 Kasım Pazar günü başlayacağını duyurdu. İşte o açıklama...

(), at yarışı ikramiyelerinde yapılması planlanan iyileştirmenin 1 Kasım Pazar günü başlayacağını duyurdu.
TJK Başkanı 'nın yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanı , bakan yardımcıları Hadi Tunç ve Mustafa Aksu ile yapılan görüşmeler sonucunda, yarış ikramiyelerinde 2021 yılının ocak ayından itibaren planlanan iyileştirmenin iki ay öne çekilerek 1 Kasım Pazar günü uygulamaya alınacağı bildirildi.
Açıklamada Adalı, "Sektörümüzün nefes almasına olanak verecek bu iyileştirme için Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli, bakan yardımcılarımız Sayın Hadi Tunç ve Sayın Mustafa Aksu'ya tüm atçılık camiamız adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


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