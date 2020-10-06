06 Ekim 2020, Salı

DİĞER SPORLAR

VakıfBank'ta tüm corona virüsü testleri negatif!

VakıfBank'ta tüm corona virüsü testleri negatif!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.10.2020

Takımı'na daha önce yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde 8 pozitif vaka vardı. Takıma yapılan son testler sonucunda tüm testler negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde, daha önce pozitif olan sporcularımız ile teknik ekip üyelerimizin sonuçları negatif çıkmıştır. Kulübümüzde pozitif vaka bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

'ta daha önce 7 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı duyurulmuştu.

VakıfBank Voleybol Takımı'nda Covid-19 şoku haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Formula 1 seyircili mi düzenlenecek? Valilik açıkladı! Formula 1 seyircili mi düzenlenecek? Valilik açıkladı!
Milli Takım 3'te 3 yaptı Milli Takım 3'te 3 yaptı
Djokovic Fransa Açık'ta üçüncü turda Djokovic Fransa Açık'ta üçüncü turda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör