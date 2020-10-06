06 Ekim 2020, Salı

DİĞER SPORLAR

Dominic Thiem Fransa Açık'tan elendi

Dominic Thiem Fransa Açık'tan elendi
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.10.2020

Tenis Turnuvası () tek erkeklerde 3 numaralı seri başı , 'a 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Fransa'nın başkenti 'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler , bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Avusturyalı ile 12 numaralı seribaşı Arjantinli karşılaştı.

Schwartzman, 5 saat 8 dakika süren mücadeleyi 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-2 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Arjantinli tenisçi, yarı finalde İspanyol ile İtalyan Jannik Sinner arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
VakıfBank'ta tüm corona virüsü testleri negatif! VakıfBank'ta tüm corona virüsü testleri negatif!
Formula 1 seyircili mi düzenlenecek? Valilik açıkladı! Formula 1 seyircili mi düzenlenecek? Valilik açıkladı!
Milli Takım 3'te 3 yaptı Milli Takım 3'te 3 yaptı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör