04 Ekim 2020, Pazar

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Türkiye 3-1 İtalya | MAÇ SONUCU

Milli Takım 3'te 3 yaptı
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda , 'yı 3-1 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yaptı.

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada , 1. Grup'taki üçüncü maçında ile karşılaştı.

Milli takım, SC Verde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 28-26, 18-25, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-1 yenerek grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki dördüncü maçında 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 16.00'da Slovakya ile karşılaşacak.

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