22 Eylül 2020, Salı

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VakıfBank Voleybol Takımı'nda 8 kişide Covid-19 tespit edildi

VakıfBank Voleybol Takımı'nda Covid-19 şoku
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

VakıfBank Takımı'nda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 8 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, voleybol takımının sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde, 6 sporcu ile 2 teknik ekip üyesinin sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Testi pozitif çıkanlar için gerekli izolasyon tedbirlerinin alındığı ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Daha önce de bir oyuncusunun testi pozitif çıkan VakıfBank'ta vaka sayısı 9'a yükseldi.

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