07 Temmuz 2020, Salı

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Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak!

Nadal kararını verdi!
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

Teniste erkekler dünya klasmanının 2 numarası Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak. Turnuva, 13-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Teniste erkekler dünya klasmanının 2 numarası Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak.

Turnuvanın direktörü , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 34 yaşındaki Nadal ile görüştüğünü ve eylül ayındaki organizasyona katılacağını doğruladığını bildirdi.

'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı ve toprak zeminde oynanan turnuva, 13-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

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Bu yıl koronavirüs nedeniyle ertelenen turnuvada 8 kez final oynayan Nadal, 5 kez korttan şampiyonlukla ayrıldı.

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