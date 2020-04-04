Maria Sharapova telefon numarasını paylaştı!

Bir dönem kadınlar tenis dünyasının 1 numarası olan ve şubat ayında aktif sporculuk kariyerini noktalayan Rus tenisçi Maria Sharapova da, corona virüsü nedeniyle karantina bulunuyor... Rus tenisçi, sosyal medyayı aktif kullanırken, takipçileriyle telefon numarasını paylaştı ve ekledi: "Evde neler yaptığınızı anlatmanızı istiyorum, yazın bana" İşte detaylar...

Dünya sporunun en başarılı tenisçilerinden olan ve şubat ayında aktif sporculuk hayatını noktalayan tenisçi Maria Sharapova, tüm dünyada hayatı felç eden corona virüsü nedeniyle vaktini evde değerlendiriyor.Bu sürede sosyal medyayı aktif kullanan ve hayranlarına daha fazla zaman ayıran Sharapova, bu zamana kadar görülmemiş bir hamle yaparak dikkatleri üzerine çekti.

TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

32 yaşındaki Sharapova, Twitter hesabından telefon numarasını paylaştı ve mesaj atan herkese cevap vereceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 150 kişiyle video konferans yaptığını söyleyen Sharapova, daha çok kişiye ulaşmak istediğini ifade etti.

"EVDE NELER YAPTIĞINIZI ANLATMANIZI İSTİYORUM"

"Tüm takipçilerim ve hayranlarımla iletişim kurmanın bir yolunu bulmaya çalıştım" diyen Rus tenisçi, "Geçen hafta yaptığım sohbetleri çok sevdim ve keşke daha fazla kişiyle sohbet edebilseydim. Çünkü hepimiz evde kendimizi hapsediyoruz. Bu yüzden evde geçirdiğiniz vakitte neler yaptığınızı bana anlatmanızı istiyorum. Size bir telefon numarası bırakıyorum. Bana doğrudan bu numara üstünden ulaşabilirsiniz. Size cevap vereceğim" ifadelerini kullandı.Sharapova'nın bu hamlesine sadece hayranları değil, tenis dünyasının ünlü isimleri de şaşırdı. Amerikalı Tenisçi Mardy Fish, Sharapova'nın numarasını paylaştığı tweete yanıt olarak şaşırdığını simgeleyen emoji koydu. Sharapova, Fish'in bu mesajına "Bana mesaj at" diyerek karşılık verdi.

MARIA SHARAPOVA KİMDİR?

Nick Bollettieri Tenis Akademisi'nde oynamak için 8 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. 3 Temmuz 2004'te Serena Williams'ı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek Wimbledon'ı kazanan en genç ikinci tenisçi oldu. 2006 yılında ise Justine Henin'i 6-4'lük 2 setle geçerek kariyerinin ikinci Grand Slamı olan Amerika Açık'ı kazandı.Maçları sırasında 100 desibeli aşan çığlıkları ile ünlenen sporcu bu yüzden uyarılara maruz kalmıştır. Çift el backhand kullanır. Güçlü backhand ve forehand vuruşlarıyla tanınır.

2008 yılında Avustralya Açık finalinde Ana Ivanovic'i 7-5 ve 6-3 lük setlerle yenerek şampiyon oldu. Turnuva süresince dünya 1 numarası Justine Henin'i 6-4 6-0 ve 4 numarası Jelena Jankovic'i de 6-3 6-1 gibi skorlarla rahatça geçti.2012 yılında Roland Garros finalinde İtalyan Sara Errani'yi 6-3 ve 6-2 lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Böylece tüm grand slamlerde şampiyon olan 6. kadın tenisçi olarak da tarihe geçti.Justine Henin'in tenisi bırakması sonucunda 19 Mayıs 2008'de açıklanan WTA sıralamasında 2005'ten sonra bir kez daha bir numara oldu. Son sıralamada, aldığı yenilgiler yüzünden 1 Ocak 2009 itibarıyla yerini Sırp tenisçi Jelena Jankovic'e bıraktı. Şarapova, yaşadığı omuz sakatlığı sonrası dünya klasmanında ilk 20'ye veda etti

13 Nisan 2009 itibarıyla klasmanda 53. sırada bulunuyor. 2009 yılında sadece 1 turnuvaya katılan Şarapova 2. turnuvasında Grand slam turnuvalarından Roland Garros'ta mücadele etti.

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