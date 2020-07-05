05 Temmuz 2020, Pazar

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Formula 1'de müthiş geri dönüş!

Formula 1'de müthiş geri dönüş!
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

Corona virüsü salgını sonrası başlayan Formula 1, heyecan dolu bir yarışla dönüş yaptı. 9 pilotun yarış dışı kaldığı 'sini Mercedes pilotu kazandı.

Mart ayında 'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun ilk mücadelesi, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

"Pole pozisyonu"ndan başlayan Bottas, yarışı "1.30.55.739"luk dereceyle lider tamamlarken, yarışı takım arkadaşının arkasında tamamlasa da Red Bull pilotu Alexander Albon'a temas etmesi sonucu 5 saniye ceza aldı ve dördüncü sıraya geriledi.

Ferrari'nin Monakolu pilotu liderin 2.7 saniye gerisinde yarışı ikinci, Mclaren'nin 20 yaşındaki Büyük Britanyalı pilotu ise Bottas'ın 5.49 saniye gerisinde 3. tamamlayarak kariyerinde ilk kez podyum sevinci yaşadı.

İlk 3'e giren pilotlar ellerinde "ırkçılığı bitir" yazan bir tişörtle poz verdi.

Red Bull pilotları Albon ve Max Verstappen dahil 9 kişi farklı nedenlerden yarış dışı kaldı.

Sezonun ikinci yarışı tekrar 'da 12 Temmuz'da koşulacak.

Sezonun ilk yarışı Avusturya Grand Prix'sinden sonra oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

1. (Finlandiya): 25 puan

2. Charles Leclerc (): 18

3. Lando Norris (): 16

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 12

5. Carlos Sainz (): 10



Kaynak: AA
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