05 Temmuz 2020, Pazar

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Rafael Nadal Göcek'te kaza yaptı!

Rafael Nadal Göcek'te kaza yaptı!
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Göcek'e tatile gelen ünlü tenisçi 'ın yatı, kayalıklara çarptı. Uzun uğraşın ardından kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı yerde demir attı. Yapılan incelemelerde yatta seyahati engelleyecek bir hasar olmadığı tespit edildi.

Dünyanın en önemli tenis sporcularından , 38.5 milyon TL'lik 'White' adlı süper lüks motoryatıyla çıktığı turda, 'nın Mallarco Adası'ndan Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne geldi. Nadal'ın yatı, Sıralıbük Koyu'nda dün saat 16.30 sıralarında kayalıklara çarptı. İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı. Teknede hasar tespit çalışması yapıldığı, seyahati engelleyecek bir durum olmadığı öğrenildi.

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