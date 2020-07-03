03 Temmuz 2020, Cuma

DİĞER SPORLAR

Khabib Nurmagomedov'un babası corona virüsten hayatını kaybetti

Khabib'i yıkan haber! Corona virüsü...
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.07.2020

UFC dövüşçüsü 'un babası , 57 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti.

UFC dövüşçüsü 'un babası , 57 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti.

RT.com'a göre, aile dostu ve Çeçen Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov, 57 yaşındaki Abdulmanap Nurmagomedov'un yaşam savaşını kaybettiğini doğruladı.

Abdülmanap'ın Dağıstan Cumhuriyeti'nde hastalandığı ve "özel bir uçuş" ile Moskova'daki bir askeri hastaneye götürüldüğü belirtildi. Haziran ayının sonuna doğru Abdülmanap'ın komadan uyandığı ve 'duyarlı' olduğu bildirilmişti.

Ancak Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kaybetti ve 57 yaşında hayatını kaybetti.

Bir devir sona eriyor! Messi... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Sürpriz transfer! Başkan açıklamıştı... Sürpriz transfer! Başkan açıklamıştı...
Mercedes F1'de ırkçılığa karşı siyaha büründü Mercedes F1'de ırkçılığa karşı siyaha büründü
Şampiyon Rıza Kayaalp Şampiyon Rıza Kayaalp
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör