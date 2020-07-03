Bir devir sona eriyor! Messi...
La Liga'da Barcelona formasıyla uzun yıllar mücadele eden ve dünyanın zirvesine çıkan Lionel Messi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'da Lionel Messi’nin sözleşmeyi yenilemeyeceği ve takımdan ayrılacağı iddia edildi.
La Liga'da Barcelona formasıyla uzun yıllar mücadele eden ve dünyanın zirvesine çıkan Lionel Messi, Katalan ekibinde belki de son günlerini geçiriyor.
Katalan basınının iddiasına göre Messi 2021'de sözleşme yenilmeyecek ve kulüpten ayrılacak. 'Takımı Messi yönetiyor' iddialarından rahatsız olan ve bu haberlerin kulüp tarafından sızdırıldığına inanan Arjantinli yıldızın takımdan ayrılacağı iddia edildi...
Messi'nin Bartemou Başkan olduğu sürece de yeni sözleşme yapmayacağı ifade edildi.
Barcelona son dönemdeki kayıpların ardından lider Real Madrid'in 4 puan gerisine düştü. Messi'nin adı Manchester City ile de anılıyor. Bakalım altyapıdan bu yana kulüp formasını terleten Arjantinli efsanenin yeni durağı İngiltere mi olacak?
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