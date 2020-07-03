03 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bir devir sona eriyor! Messi...

Bir devir sona eriyor! Messi...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.07.2020

'da formasıyla uzun yıllar mücadele eden ve dünyanın zirvesine çıkan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'da Lionel Messi’nin sözleşmeyi yenilemeyeceği ve takımdan ayrılacağı iddia edildi.

'da formasıyla uzun yıllar mücadele eden ve dünyanın zirvesine çıkan , Katalan ekibinde belki de son günlerini geçiriyor.

Katalan basınının iddiasına göre Messi 2021'de sözleşme yenilmeyecek ve kulüpten ayrılacak. 'Takımı Messi yönetiyor' iddialarından rahatsız olan ve bu haberlerin kulüp tarafından sızdırıldığına inanan Arjantinli yıldızın takımdan ayrılacağı iddia edildi...

Messi'nin Bartemou Başkan olduğu sürece de yeni sözleşme yapmayacağı ifade edildi.

Barcelona son dönemdeki kayıpların ardından lider 'in 4 puan gerisine düştü. Messi'nin adı ile de anılıyor. Bakalım altyapıdan bu yana kulüp formasını terleten Arjantinli efsanenin yeni durağı mi olacak?

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
M.City evinde farklı kazandı! M.City evinde farklı kazandı!
Cengiz'e dev teklif! İşte yeni takımı Cengiz'e dev teklif! İşte yeni takımı
Beşiktaş ve G.Saray istiyordu! Sözleşme uzattı Beşiktaş ve G.Saray istiyordu! Sözleşme uzattı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör