29 Haziran 2020, Pazartesi

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Mercedes Formula 1'de ırkçılığa karşı siyaha büründü

Mercedes F1'de ırkçılığa karşı siyaha büründü
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

Formula 1 takımlarından Mercedes, bu sezon ırkçılığa karşı başlatılan kampanya kapsamında siyah renkli araçla yarışma kararı aldı.

Mercedes'ten yapılan açıklamada, "Siyahilerin hayatı değerlidir" kampanyası hatırlatılarak, takımın her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durduğu belirtildi.

Takımın bu kapsamda 2020 sezonu için bazı değişikliklere gittiği, geleneksel gümüş rengi yerine siyah renkli araçla yarışılacağı ve araçta "Irkçılığı bitirin" yazısının yer alacağı kaydedildi.

Mercedes pilotu , ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından Formula 1'de ırkçılığa sessiz kalanlara tepki göstermişti.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ilk yarış, 5 Temmuz'da 'da yapılacak.


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