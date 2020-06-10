10 Haziran 2020, Çarşamba

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Anthony Joshua ile Tyson Fury karşı karşıya gelecek

Joshua ile Fury kozlarını paylaşıyor!
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 Giriş Tarihi: 10.06.2020

Dünyada ağır siklet boksun önde gelen isimleri Anthony Joshua ve Tyson Fury'nin iki müsabaka adına anlaşma vardıkları belirtildi.

Dünyaca ünlü boksörler Anthony Joshua ile Tyson Fury, iki maç üzerinden anlaşmaya vardı. 'a açıklamalarda bulunan organizatör Eddie Hearn, "Büyük ilerleme kaydettik ancak hala aşılması gereken şeyler var. Mekan ve tarihi belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir anlaşmanın en zor kısmı finansal unsurlardır" diyen Hearn, iki boksörün bu konuda uzlaştığını ancak sözleşmenin henüz düzenlenecek detaylar olduğu için imzalanmadığını da sözlerine ekledi.

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