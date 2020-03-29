29 Mart 2020, Pazar

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Eda Erdem Dündar'dan evde kalana hediye

Eda Erdem Dündar'dan evde kalana hediye
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin kaptanı Eda , "evde kaldığını" gösteren 10 kişiye, Türk klasikleri kitap seti hediye edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medyadan çağrısına cevap vererek Twitter'den, 'Evde Kal Türkiye' çağrısına uyarak evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye ben de Türk Klasikleri kitap seti hediye edeceğim" mesajını paylaştı. Daha sonra hediye sayısını 10'a çıkarttı. Eda ayrıca 'Yeniden' hasthag'iyle 'Elbet bir gün buluşacağız' ifadelerini kullandığı duygu dolu bir video paylaştı.

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