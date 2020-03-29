29 Mart 2020, Pazar

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''Yine tarih yazarız''

''Yine tarih yazarız''
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Türkiye Federasyonu Başkanı Üstündağ, 2020 Tokyo 'na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın "kaldığı yerden devam edeceğine" inandığını söyledi.

'nın 1 yıl ertelendiğine dikkat çeken Üstündağ, "Eminim ki kızlarımız, önümüzdeki yıl kaldıkları yerden tarih yazmaya devam edecek. Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle birlikte milli takım takvimimizde de değişikliğe gitmek zorundayız. Çalışmalarımıza şimdiden başladık ancak şu an gelinen noktada, önümüzü göremiyoruz" dedi.

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