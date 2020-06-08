08 Haziran 2020, Pazartesi

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McGregor 3. kez bıraktı

McGregor 3. kez bıraktı
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor (31), "Muhteşem anılar için hepinize teşekkür ediyorum. Ne yolculuk oldu ama" diyerek üçüncü defa emekliye ayrıldı.

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor (31), "Muhteşem anılar için hepinize teşekkür ediyorum. Ne yolculuk oldu ama" diyerek üçüncü defa emekliye ayrıldı. 2016 ve 2019'da da emekli olan McGregor, spora geri dönmüştü.
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