25 Mart 2020, Çarşamba

DİĞER SPORLAR

Conor McGregor'dan corona virüsüyle mücadele için 1 milyon Euro'luk yardım

Conor McGregor'dan dev bağış! Corona virüsü...
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.03.2020

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için 1 milyon Euro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu.

McGregor, sosyal medya hesabında, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile yaptığı yazışmayı paylaştı.

İrlandalı sporcu, ülkesinin Leinster bölgesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere dağıtılmak üzere 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman satın aldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına destek veren McGregor, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Sergio Ramos'tan alkışlanacak hareket! Corona virüsüyle mücadele için... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Başkan Erdoğan: 2-3 hafta içinde yayılmayı kırabiliriz Başkan Erdoğan: 2-3 hafta içinde yayılmayı kırabiliriz
Okul tatili uzadı mı? İki bakandan açıklama geldi Okul tatili uzadı mı? İki bakandan açıklama geldi
İnsan hayatı her şeyden önemli "İnsan hayatı her şeyden önemli"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör