10 Ekim 2020, Cumartesi

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Fransa Açık'ta final Novak Djokovic ile Rafael Nadal arasında oynanacak

Fransa Açık'ta finalin adı belli oldu
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Tenis Turnuvası () yarı finalinde tek erkekler dünya 1 numarası , 'ı 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 finale yükseldi. Sırp tenisçi, finalde İspanyol raket ile karşılaşacak.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son turnuvasının yarı finalinde, 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp ile 5 numaralı seribaşı Yunan korta çıktı.

Djokovic, 3 saat 54 dakika süren mücadeleden 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 galip ayrılarak turnuvada 4 yıl sonra adını finale yazdırdı.

2-0 geriye düştüğü maçı 2-2'ye getirmeyi başaran Tsitsipas, beşinci sette Djokovic'in etkili oyununa karşı direnç gösteremeyince, kariyerinin ilk grand slam finaline çıkma şansını değerlendiremedi.

Nadal set vermeden finale çıktı

Günün diğer yarı final maçında, kariyerinde son 3 yıl dahil 12 şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası İspanyol ile 12 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman karşılaştı.

Üç saat 9 dakika sonunda rakibini 6-3, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada 13. kez finale yükselen Nadal, finale kadar set vermeden gelerek önemli bir başarıya da imza attı.

Djokovic ile Nadal arasındaki tek erkekler finali, 11 Ekim Pazar günü oynanacak.

Kadınlarda şampiyon yarın belli olacak

Fransa Açık'ın tek kadınlar şampiyonu yarın oynanacak final maçıyla belli olacak.

Bu yıl 'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ile kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen dünya 54'üncüsü Polonyalı Iga Swiatek, kupa mücadelesi verecek.


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