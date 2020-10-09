Türkiye U17 Kız Milli Voleybol Takımı'mız Avrupa 2.si
Türkiye U17 Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek 2. oldu.
Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımımız, final maçında Rusya'ya 3-1 mağlup olarak ve Avrupa ikincisi oldu.
Büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamlayan milli takımda, Pelin Eroktay 17, Melisa Bükmen 16, Deniz Nazlıcan ile Aleyna 6'şar, Özlem ile Dalia 4'er ve Özge 1 sayıyla oynadı.SALON: SC Verde
TÜRKİYE: Özge, Melisa Ege, Deniz Nazlıcan, Pelin, Özlem, Dalia, Yasemin (L) (Aleyna, Beren, Dilay, Miray)
RUSYA: Kobzar, Zamanskaia, Suvorova, Popova, Fedorovtseva, Zhabrova, Dumrauf (L), Khabibrakhmanova (L) (Demidova, Artiukhina, Sabitova)
SETLER: 25-20, 16-25, 12-25, 23-25
SÜRE: 97 dakika (26,21,23,27)
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