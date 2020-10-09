09 Ekim 2020, Cuma

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Türkiye U17 Kız Milli Voleybol Takımı'mız Avrupa 2.si

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Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

, Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde 'ya 3-1 yenilerek 2. oldu.

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımımız, final maçında 'ya 3-1 mağlup olarak ve Avrupa ikincisi oldu.

Büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamlayan milli takımda, Pelin Eroktay 17, Melisa Bükmen 16, Deniz Nazlıcan ile Aleyna 6'şar, Özlem ile Dalia 4'er ve Özge 1 sayıyla oynadı.SALON: SC Verde

: Özge, Melisa Ege, Deniz Nazlıcan, Pelin, Özlem, Dalia, Yasemin (L) (Aleyna, Beren, Dilay, Miray)

RUSYA: Kobzar, Zamanskaia, Suvorova, Popova, Fedorovtseva, Zhabrova, Dumrauf (L), Khabibrakhmanova (L) (Demidova, Artiukhina, Sabitova)

SETLER: 25-20, 16-25, 12-25, 23-25

SÜRE: 97 dakika (26,21,23,27)

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