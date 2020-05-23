Mutlu Bayramlar…

A Spor olarak mübarek Ramazan Bayramı'nın dünya, ülkemiz ve tüm İslam âlemine barış ve huzur getirmesi temennisiyle;



Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte olacağınız, dargınlıkların son bulduğu, iyilik, doğruluk ve hayırda buluştuğumuz nice bayramlar diliyoruz...

Ramazan Bayramınız mübarek olsun!

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