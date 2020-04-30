30 Nisan 2020, Perşembe

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Fransa'da tüm spor müsabakaları iptal edildi

O ülkede tüm spor müsabakaları iptal edildi
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

Geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ülkedeki liglerinin iptal edildiğini açıklayan , diğer spor branşlarındaki müsabakaların da pandemi nedeniyle oynanmayacağını açıkladı.

'nın ligleri iptal etmesi Avrupa'da şok etkisi oluştururken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, diğer ülkelerle ligleri bitirmeleri için görüşmeler yapmaya başladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Fransa Başbakanı Edouard Philippe, futbolun ardından diğer branşların da sona erdirildiğini açıkladı. Philippe liglerin yeniden başlayamayacağını belirterek, "Özellikle olmak üzere profesyonel ligler yeniden başlayamaz. Büyük bir spor karşılaşmasına ya da 5 bin kişiden oluşan herhangi bir toplantı için polis izni gerekecek" ifadelerini kullandı. Başbakanın yaptığı açıklamaların ardından konuşan Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, "Liglerin kesinlikle bittiğini düşünüyorum. Ligue 1, Ligue 2, Ulusal Lig ve Kadınlar Ligi oynanmayacak" ifadelerini kullandı. Bugün bir toplantı yapacak olan federasyon, önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edecek olan kulüplerle ilgili görüşecek.

Yıldız isimden müjde! Corona virüsü yendi haberin devamı

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