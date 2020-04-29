29 Nisan 2020, Çarşamba

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At Yarışları için geri sayıma geçildi! Gözler Pakdemirli’de

Atlar hazır karar bekleniyor
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Avrupa ülkelerinde At Yarışlarının yeniden başlayacağı tarihler arka arkaya gelmeye başlarken, bu doğrultuda ’da 4 Mayıs, ’da ise 11 Mayıs tarihinde yarışların başlayacağı kesinleşti.

Türkiye'de ise at yarışlarının başlaması ile ilgili kamuoyunda ciddi bir beklenti oluşmuş durumda… 'yarisdergisi.com'un haberine göre 29 Nisan 2020 Çarşamba günü 'ya çıkartma yapan Türkiye Jokey Kulübü Başkanı , ve Genel Müdür 'dan gelen ilk haberler son derece pozitif…

İlk olarak Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığını ziyaret eden TJK heyetinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığı, Türkiye Jokey Kulübünün yarışların yeniden başlaması ile ilgili olarak yaklaşık 10 gün önce hazırladığı projenin, bugün üzerinde yapılan küçük bir değişiklikle kabul gördüğü öğrenildi.
Heyetin bu olumlu hava ile Tarım ve Orman Bakanlığına gittiği öğrenilirken, bu gelişmelerden sonra atçılık camiasının gözü kulağı Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye çevrilmiş durumda… Bilim Kurulundan alınan olumlu görüşün ardından Türkiye'de At yarışlarının başlaması Tarım Bakanının kararına kaldı…

TJK’dan Ankara çıkarması!  Start için... haberin devamı

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