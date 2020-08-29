29 Ağustos 2020, Cumartesi

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Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımımız finalde

Millilerimiz finale yükseldi
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

Altı Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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