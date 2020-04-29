29 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi

Yıldız isimden müjde! Corona virüsü yendi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 Giriş Tarihi: 29.04.2020

Fransız ekibi Monaco'da forma giyen 'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi yeni tip corona virüsü hastalığını atlattı.

İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük büyükannesine yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.

Büyük büyükannesini "süper kahraman" olarak niteleyen Fabregas, "95 yaşında koronavirüsü yendi. Tabii ki bizim için hayatlarını feda eden hemşire ve doktorların yardımı olmadan başaramazdı. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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