30 Nisan 2020, Perşembe

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2021 Para Atletizm Dünya Şampiyonası'na corona virüsü engeli

Para Atletizm Dünya Şampiyonası'na Covid-19 engeli
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

Dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) spor müsabakalarını da etkilemeye devam ediypr. Dünya üzerinde birçok lig ve spor organizasyonu askıya alınırken, 2021 yılında 'nın Kobe kentinde düzenlenmesi planlanan da 2022 yılına ertelendi.

Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) internet sitesinde yer alan açıklamada, Kobe'de gerçekleştirilecek 'nın 26 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, erteleme sebebinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenmesi olduğu belirtildi.

O ülkede tüm spor müsabakaları iptal edildi haberin devamı



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