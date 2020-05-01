MotoGP’de 3 etap daha iptal edildi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3 etabı daha iptal edildi. 19-21 Haziran'daki Almanya, 26-28 Haziran'daki Hollanda ve 10-12 Temmuz'da planlanan Finlandiya Grand Prix'si yapılmayacak.

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3 etabı daha iptal edildi. 19-21 Haziran'daki Almanya, 26-28 Haziran'daki Hollanda ve 10-12 Temmuz'da planlanan Finlandiya Grand Prix'si yapılmayacak. Daha önce Katar'daki 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışlar ise ertelenmişti.

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