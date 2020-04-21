21 Nisan 2020, Salı
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Ünlü sporcu itiraf etti! "Corona virüsüne yakalandım"
Karma Dövüş Sanatları (UFC), dövüşçülerinden Lyman Good, 4 Nisan'da UFC 249 turnuvasından çekilme sebebinin sakatlık değil corona virüsü testinin pozitif çıkması olduğunu açıkladı. Good böylelikle UFC'de corona virüse yakalanan ilk sporcu olarak tarihe geçti.
UFC dövüşçüsü Lyman Good, yaptığı açıklamada yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle 4 Nisan'daki UFC 249'dan çekildiğini belirtti.
34 yaşındaki dövüşçü, "O dönemde sakatlığım yüzünden çekildiğimi söylesem de asıl sebebi corona virüsüydü. Çünkü testim pozitif çıkmıştı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Lyman Good'un geçtiğimiz hafta yaptırdığı testi negatif çıktığı ve iyileştiği öğrenildi.
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