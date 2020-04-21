21 Nisan 2020, Salı

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Ünlü sporcu itiraf etti! "Corona virüsüne yakalandım"

UFC'de ilk corona virüsü vakası! Resmen açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 Giriş Tarihi: 21.04.2020

Karma Dövüş Sanatları (), dövüşçülerinden , 4 Nisan'da UFC 249 turnuvasından çekilme sebebinin sakatlık değil corona virüsü testinin pozitif çıkması olduğunu açıkladı. Good böylelikle UFC'de corona virüse yakalanan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

dövüşçüsü , yaptığı açıklamada yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle 4 Nisan'daki UFC 249'dan çekildiğini belirtti.

34 yaşındaki dövüşçü, "O dönemde sakatlığım yüzünden çekildiğimi söylesem de asıl sebebi corona virüsüydü. Çünkü testim pozitif çıkmıştı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lyman Good'un geçtiğimiz hafta yaptırdığı testi negatif çıktığı ve iyileştiği öğrenildi.

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