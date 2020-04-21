Ünlü sporcu itiraf etti! "Corona virüsüne yakalandım"

Formula 1'de 7 kez şampiyon olan ve hala en çok şampiyon olan kişi ünvanını elinde bulunduran Michael Schumacher, 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kazanın ardından bitkisel hayata girmişti. Alman pilot, İsviçre'nin Cenevre bölgesinde yaşamına devam etse de sadece komadan çıkabilmişti. Yaşadığı bölgede de corona virüsü alarmı verilmesinin ardından ailesi efsane pilotu koruma altına aldı. Tüm bunların yanı sıra Michael Schumacher'in en yakınından şok sözler geldi. İşte detaylar...