12 Ağustos 2020, Çarşamba

DİĞER SPORLAR

Mike Tyson'ın ringe dönüş maçı ertelendi!

Dev maç ertelendi!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.08.2020

Eski ağır sıklet şampiyonu 'ın, 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacağı maçın tarihi 28 Kasım'a alındı.

, daha önce 12 Eylül'de yapılacağı duyurulan maçın afişini Instagram hesabından paylaşarak, belirlenen yeni tarihin 28 Kasım olduğunu belirtti.

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki 8 rauntluk müsabaka, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.

Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Büyük Britanya'da kazanan Verstappen Büyük Britanya'da kazanan Verstappen
MotoGP Çekya Grand Prix'sini Brad Binder kazandı MotoGP Çekya Grand Prix'sini Brad Binder kazandı
Büyük Britanya'da pole pozisyonu Bottas'ın Büyük Britanya'da pole pozisyonu Bottas'ın
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör