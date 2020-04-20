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En yakınından şok sözler! Michael Schumacher ve corona virüsü...

Formula 1'de 7 kez şampiyon olan ve hala en çok şampiyon olan kişi ünvanını elinde bulunduran Michael Schumacher, 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kazanın ardından bitkisel hayata girmişti. Alman pilot, İsviçre'nin Cenevre bölgesinde yaşamına devam etse de sadece komadan çıkabilmişti. Yaşadığı bölgede de corona virüsü alarmı verilmesinin ardından ailesi efsane pilotu koruma altına aldı. Tüm bunların yanı sıra Michael Schumacher'in en yakınından şok sözler geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 17:29
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En yakınından şok sözler! Michael Schumacher ve corona virüsü...

Bitkisel hayatta yaşamını sürdüren efsane pilotla ilgili asıl şok, en yakınındaki ismin sözleriyle ortaya çıktı...

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En yakınından şok sözler! Michael Schumacher ve corona virüsü...

7 yıldır yatağa bağlı olan Schumacher'in konumu sır gibi saklanırken, efsane pilotun 2 yıl önce İsviçre'de göl kenarında yaşadığı sızdırılmıştı.

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En yakınından şok sözler! Michael Schumacher ve corona virüsü...

TEKERLEKLİ SANDALYEDE AĞLIYOR'
Schumacher'in yakınları, "Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor" demişti.

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En yakınından şok sözler! Michael Schumacher ve corona virüsü...

CORONA VİRÜSÜ ALARMI
27 bin civarı vakanın görüldüğü İsviçre'de Cenevre Gölü kenarında yaşayan Schumacher ailesi için corona virüsü alarmı da verildi.

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En yakınından şok sözler! Michael Schumacher ve corona virüsü...

ÇOK KRİTİK
Coronavirüsün Schumacher'e bulaşması durumunda efsane ismin 7 yıldır koma sürecinin ölümle sonuçlanacağı biliniyor.

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