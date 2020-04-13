Türkiye Jokey Kulübü'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük bağış!

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 50 bin 828 TL bağışladığını açıkladı.

TJK daha önce yaptığı açıklamayla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Destek Kampanyası'na destek olmak amacıyla, 12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine kabul edeceği bahis gelirlerini bağışlayacağını açıklamıştı.

TJK'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla bu tarihte yapılan bahislerden kampanyaya 1 milyon 50 bin 828 TL bağışlandığını duyruldu. Açıklama şu şekilde:

"12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine oynanan müşterek bahis oyunlarından 4.041.649 TL hasılat elde edilmiştir.

Hasılat üzerinden hesaplanan yarış geliri; 4.041.649 TL X %26 = 1.050.828 TL olmuştur.

Bu rakamın içinden; Kulübümüzün ödeyeceği bayi primi, yurt dışı yarışlar için ödenecek komisyon, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki özel hesaba aktarılacak tutar ve herhangi bir operasyonel gider kesilmeden direkt olarak tamamıyla kampanyaya aktarılacaktır.

Bu vesileyle, Türkiye Jokey Kulübü olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı ülkemizde gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveriyle görev yapan tüm Sağlık Çalışanlarımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimizi sunarız."

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