02 Ağustos 2020, Pazar

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Lewis Hamilton patlak lastiğe rağmen kazandı!

Lewis Hamilton'dan tarihi zafer!
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Formula 1'de tarihi bir olay yaşandı. son turunda yarışı patlak lastiğe rağmen kazandı.

Formula 1'de sezonun 4. yarışı 'sini, son turda lastiği patlamasına rağmen, şampiyona lideri kazandı. Hamilton ayrıca üst üste 3. kez birinci olmanın sevincini de yaşadı. Max Verstappen 2. olurken, Charles Leclerc yarışı 3. tamamladı.
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