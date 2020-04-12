12 Nisan 2020, Pazar
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Eski Formula 1 pilotu efsanesi Stirling Moss yaşamını yitirdi
Formula 1'de hiç dünya şampiyonluğu bulunmadığı halde efsaneler arasında sayılan Sir Stirling Moss, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, göğüs enfeksiyonu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Moss'un yaşamını yitirdiği belirtildi.
"Sir" unvanı da bulunan eski İngiliz sürücü, kariyeri boyunca birçok kategoride yer aldığı 529 yarıştan 212'sini kazanmasına rağmen dünya şampiyonluğu elde edememişti.
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