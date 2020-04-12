12 Nisan 2020, Pazar

DİĞER SPORLAR

Eski Formula 1 pilotu efsanesi Stirling Moss yaşamını yitirdi

Stirling Moss yaşamını yitirdi
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 Giriş Tarihi: 12.04.2020

1'de hiç dünya şampiyonluğu bulunmadığı halde efsaneler arasında sayılan Sir , 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

basınında yer alan haberlerde, göğüs enfeksiyonu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Moss'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

"Sir" unvanı da bulunan eski İngiliz sürücü, kariyeri boyunca birçok kategoride yer aldığı 529 yarıştan 212'sini kazanmasına rağmen dünya şampiyonluğu elde edememişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Sosyal mesafenin önemini böyle anlattılar Sosyal mesafenin önemini böyle anlattılar
Sporun efsaneleri ekranlarda! Sporun efsaneleri ekranlarda!
Melis Durul'dan 'Evde kal' çağrısı Melis Durul'dan 'Evde kal' çağrısı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör