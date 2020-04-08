Türkiye Jokey Kulübü'nden sağlık çalışanlarına anlamlı bağış
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Destek Kampanyası'na destek olmak amacıyla, 12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine kabul edeceği bahis gelirlerini bağışlayacağını açıkladı.
Açıklamaya sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutlayarak başlayan Türkiye Jokey Kulübü, sağlık çalışanlarına en içten dileklerini iletti.
TJK ayrıca, sağlık çalışanlarına destek olmak için 12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine alacağı bahis gelirlerini bağışlayacağını açıkladı.
İşte TJK'nın resmi internet sitesinden yaptığı o açıklama:
Türkiye Jokey Kulübü olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı ülkemizde gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveriyle görev yapan tüm Sağlık Çalışanlarımızın Dünya Sağlık Gününü kutlar, en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak amacıyla, 12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine kabul edeceğimiz müşterek bahislerden elde edilecek yarış gelirini bağışta bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...