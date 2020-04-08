08 Nisan 2020, Çarşamba

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Türkiye Jokey Kulübü'nden sağlık çalışanlarına anlamlı bağış

TJK'dan sağlık çalışanlarına anlamlı bağış
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

Türkiye Jokey Kulübü (), Başkan 'ın başlattığı Milli Destek Kampanyası'na destek olmak amacıyla, Pazar günü yarışlar üzerine kabul edeceği bahis gelirlerini bağışlayacağını açıkladı.

Açıklamaya sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutlayarak başlayan Türkiye Jokey Kulübü, sağlık çalışanlarına en içten dileklerini iletti.

ayrıca, sağlık çalışanlarına destek olmak için Pazar günü yarışlar üzerine alacağı bahis gelirlerini bağışlayacağını açıkladı.

İşte TJK'nın resmi internet sitesinden yaptığı o açıklama:

Türkiye Jokey Kulübü olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı ülkemizde gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveriyle görev yapan tüm Sağlık Çalışanlarımızın kutlar, en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak amacıyla, 12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine kabul edeceğimiz müşterek bahislerden elde edilecek yarış gelirini bağışta bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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