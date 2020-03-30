30 Mart 2020, Pazartesi

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Formula 1'de Mercedes corona virüsü hastaları için solunum cihazı geliştirdi

Formula 1'de Mercedes solunum cihazı geliştirdi
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Giriş Tarihi: 30.03.2020

1 takımlarından , yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için 'de Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile solunum cihazı üretti.

'ten yapılan açıklamada, vantilatöre gereksinim duymadan beyne oksijen gönderen cihazların 'nin farklı bölgelerindeki hastanelere gönderileceği duyuruldu.

İlk cihazın, yapılması kararlaştırıldıktan sonra 100 saatten az sürede üretildiği aktarıldı.

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