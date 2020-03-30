Formula 1'de Mercedes corona virüsü hastaları için solunum cihazı geliştirdi

Çin'de ortaya çıkarak tüm düyaya yayılan ve yayılmaya devam eden corona virüsü hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ülkemizde de vakalara rastlanırken nüfus olarak en kalabalık şehir olan İstanbul'da son durum ne? İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı kaç? Detaylar haberimizde...