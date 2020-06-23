Son dakika: Novak Djokovic'in corona virüsü testi pozitif çıktı!

Teniste erkeklerde dünyanın 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'e yapılan yeni tip corona virüsü testi (Covid-19) pozitif çıktı.

Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur tenis organizasyonunda yaşanan corona virüsü kabusu çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov'un corona virüsüne yakalandığını duyurmasının ardından, aynı organizasyona katılan bazı sporcu ve antrenörlerin de test sonuçlarının pozitif olduğu açıklanmıştı.

Novak Djokovic'in kondisyoneri Marko Paniki'nin yanı sıra Hırvat tenisçi Borna Coric'in de virüse yakalandığı belirtilmişti.

DJOKOVIC DE POZİTİF!

Kondisyoneri Paniki'de Covid-19 tespit edilmesinin ardından test yaptıran dünya 1 numarası Novak Djokovic'in de testi pozitif çıktı.

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