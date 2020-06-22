Mike Tyson'ın hayatı film oluyor! Jamie Foxx film için hazırlanıyor!
Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson'ın hayatı film oluyor. Filmin başrolünde oynayacak olan Jamie Foxx sosyal medyadan Mike Tyson'ın filmine hazırlandığına dair görüntüler paylaştı. Tyson'a benzemek için vücut geliştirme çalışmaları yapan Jamie Foxx geçmişte Muhammed Ali adına çekilen filminde de oynamıştı.
Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson'ın biyografisi film oluyor. Filmin başrolünde deneyimli oyuncu Jamie Foxx yer alacak. Filmin çalışmalarına şimdiden başlayan dünyaca ünlü yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından bu çalışmalara ait fotoğraflar paylaştı. Mike Tyson'a benzemek için vücut geliştirme yapan Jamie Foxx'un paylaşımları film adına sinemaseverleri heyecanlandırdı.
İŞTE O PAYLAŞIM! FİLMİ DUYURDU
The transformation begins... "FINDING MIKE". It is no secret that I have been pursuing the @miketyson biopic for some time... people always ask me when is it going to happen?... things have finally lined up... A few months ago we started the journey… The first but biggest task is to transform the body... with a regiment of pull-ups dips and push-ups we are off to a pretty good start… we have a ways to go but God willing... yesterday on my good friends @markbirnbaum show. I shared these early pics of the process... like I said we have a ways to go… But I am prepared to get there! #swipeleft TYSON!
Jamie Foxx (@iamjamiefoxx)'in paylaştığı bir gönderi (19 Haz, 2020, 4:00öö PDT)
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