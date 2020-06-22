Mike Tyson'ın hayatı film oluyor! Jamie Foxx film için hazırlanıyor!

Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson'ın hayatı film oluyor. Filmin başrolünde oynayacak olan Jamie Foxx sosyal medyadan Mike Tyson'ın filmine hazırlandığına dair görüntüler paylaştı. Tyson'a benzemek için vücut geliştirme çalışmaları yapan Jamie Foxx geçmişte Muhammed Ali adına çekilen filminde de oynamıştı.

Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson'ın biyografisi film oluyor. Filmin başrolünde deneyimli oyuncu Jamie Foxx yer alacak. Filmin çalışmalarına şimdiden başlayan dünyaca ünlü yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından bu çalışmalara ait fotoğraflar paylaştı. Mike Tyson'a benzemek için vücut geliştirme yapan Jamie Foxx'un paylaşımları film adına sinemaseverleri heyecanlandırdı.

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