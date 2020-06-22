22 Haziran 2020, Pazartesi

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Mike Tyson'ın hayatı film oluyor! Jamie Foxx film için hazırlanıyor!

Jamie Foxx film için hazırlanıyor!
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 Giriş Tarihi: 22.06.2020

Dünyaca ünlü eski boksör 'ın hayatı film oluyor. Filmin başrolünde oynayacak olan sosyal medyadan Mike Tyson'ın filmine hazırlandığına dair görüntüler paylaştı. Tyson'a benzemek için vücut geliştirme çalışmaları yapan Jamie Foxx geçmişte adına çekilen filminde de oynamıştı.

Dünyaca ünlü eski boksör 'ın biyografisi film oluyor. Filmin başrolünde deneyimli oyuncu yer alacak. Filmin çalışmalarına şimdiden başlayan dünyaca ünlü yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından bu çalışmalara ait fotoğraflar paylaştı. Mike Tyson'a benzemek için vücut geliştirme yapan Jamie Foxx'un paylaşımları film adına sinemaseverleri heyecanlandırdı.

İŞTE O PAYLAŞIM! FİLMİ DUYURDU

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