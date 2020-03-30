Corona virüsü vaka sayısı şaşırttı! İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı kaç?

Çin'de ortaya çıkarak tüm düyaya yayılan ve yayılmaya devam eden corona virüsü hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ülkemizde de vakalara rastlanırken nüfus olarak en kalabalık şehir olan İstanbul'da son durum ne? İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı kaç? Detaylar haberimizde...

Dünyayı olumsuz yönde etkileyen, özellikle Avrupa'da çok sayıda ölüme neden olan corona virüsü salgını birçok organizasyonun ertelenmesine de sebep oldu. Birçok kişi işlerini ev ortamında yürütmeye devam ediyor. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokğa çıkma yasağı, şehir dışına çıkacaklar için valilik izni şartı getirildi. Ekonomi ve eğitimde birçok önemli önlem kararları alındı. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı büyük merak konusu oldu.

İSTANBUL'DA CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 11 Mart günü Türkiye'de corona virüsü testi pozitif olarak tanımlanan ilk Covid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı. Sağlık Bakanımız sonraki günlerde de sayıları açıklamaya devam etti. Son olarak 29 Mart 2020 itibarı ile Sağlık Bakanlığı web sitesinde yapılan Test Sayısı: 65.446,Toplam Vaka Sayısı: 9.217, Toplam Vefat Sayısı: 131, Toplam Yoğun Bakım Hasta Sayısı: 568, Toplam Entübe Hasta Sayısı: 394, Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 105 olarak açıklandı.

30 Mart 2020 günü itibarı ile İstanbul'daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli Covid-19 tanısıyla yatırılarak izlenen/tedavi edilen hasta sayısı 2 binin üzerindedir.

30 Mart 2020 günü itibarı ile İstanbul'daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli Covid-19 tanısıyla yoğun bakım ünitelerine yatırılan vaka sayısı 200'ün üzerindedir.

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