30 Mart 2020, Pazartesi

HABERLER

Corona virüsü vaka sayısı şaşırttı! İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı kaç?

İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı kaç?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

Çin'de ortaya çıkarak tüm düyaya yayılan ve yayılmaya devam eden hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ülkemizde de vakalara rastlanırken nüfus olarak en kalabalık şehir olan İstanbul'da son durum ne? İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı kaç? Detaylar haberimizde...

Dünyayı olumsuz yönde etkileyen, özellikle Avrupa'da çok sayıda ölüme neden olan salgını birçok organizasyonun ertelenmesine de sebep oldu. Birçok kişi işlerini ev ortamında yürütmeye devam ediyor. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokğa çıkma yasağı, şehir dışına çıkacaklar için valilik izni şartı getirildi. Ekonomi ve eğitimde birçok önemli önlem kararları alındı. 'nin en kalabalık şehri İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı büyük merak konusu oldu.

İSTANBUL'DA CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ?

Dr. 11 Mart günü Türkiye'de corona virüsü testi pozitif olarak tanımlanan ilk Covid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı. Sağlık Bakanımız sonraki günlerde de sayıları açıklamaya devam etti. Son olarak 29 Mart 2020 itibarı ile Sağlık Bakanlığı web sitesinde yapılan Test Sayısı: 65.446,Toplam Vaka Sayısı: 9.217, Toplam Vefat Sayısı: 131, Toplam Yoğun Bakım : 568, Toplam Entübe Hasta Sayısı: 394, Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 105 olarak açıklandı.

30 Mart 2020 günü itibarı ile İstanbul'daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli Covid-19 tanısıyla yatırılarak izlenen/tedavi edilen hasta sayısı 2 binin üzerindedir.

30 Mart 2020 günü itibarı ile İstanbul'daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli Covid-19 tanısıyla yoğun bakım ünitelerine yatırılan vaka sayısı 200'ün üzerindedir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Hikmet Albayrak kimdir? Kaç yaşındadır? Hikmet Albayrak kimdir? Kaç yaşındadır?
LGS 2020 ertelendi mi? LGS 8. sınıf müfredatı ne? LGS 2020 ertelendi mi? LGS 8. sınıf müfredatı ne?
Otomatik değişen saatler kafa karıştırdı Otomatik değişen saatler kafa karıştırdı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör