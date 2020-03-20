At yarışları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

Türkiye'de futbol, basketbol, voleybol ve hentbol maçlarının ardından at yarışları da ertelendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs salgını nedeniyle at yarışlarının ertelendiğini duyurdu.

Pakdemirli yaptığı açıklamada "At yarışlarını erteledik. Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Koronavirüs seyrine göre alma düşüncemiz var. " ifadelerine yer verdi.

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